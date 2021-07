Darum verklagt Gerard Butler einige Hollywood-Produzenten

In der Klageschrift heißt es, die Macher des Action-Thrillers hätten Butler um Millionenbeträge betrogen. In "Olympus has Fallen – Die Welt in Gefahr" (2013) unter der Regie von Antoine Fuqua ("Training Day") spielte er den Geheimagenten Mike Banning, der den US-Präsidenten im Weißen Haus aus den Händen von Terroristen retten soll. Der Film spielte weltweit über 170 Millionen Dollar ein.