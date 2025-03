Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu (76) hat in seinem ersten Missbrauchsprozess sämtliche Vorwürfe sexueller Übergriffe entschieden zurückgewiesen. "Ich wüsste nicht, warum ich Frauen befummeln und ihnen an den Busen oder den Po greifen sollte", sagte der 76-Jährige am 25. März vor dem Pariser Gericht. "Ich bin kein Frotteur in der Metro", fügte er entschlossen hinzu, wie die französische Tageszeitung "Le Monde" berichtet. Unter einem Frotteur versteht man Menschen, die dadurch sexuell stimuliert werden, wenn sie sich an anderen Menschen reiben.