Kulturministerin ist "angewidert"

Abdul Malak sagte laut den Berichten, sie sei "angewidert" von den Kommentaren Depardieus, die er demnach während einer Reise nach Nordkorea im Jahr 2018 von sich gab und die Anfang des Monats in einer Doku auf France 2 ausgestrahlt wurden. "Schockierende Kommentare, die Frankreich beschämen", so die Politikerin dazu. Gegen Depardieu gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Vorwürfen, unter anderem wird er der Vergewaltigung und sexueller Gewalt beschuldigt.

Der Schauspieler hatte zuvor die Vorwürfe über seinen Anwalt "entschieden zurückgewiesen". Auch in einem öffentlichen Brief, der als Gastbeitrag in der französischen Zeitung "Le Figaro" veröffentlicht wurde, beteuert Depardieu vehement seine Unschuld.

Depardieu ist einer der bekanntesten Schauspieler Frankreichs. Er besitzt seit 2013 auch die russische Staatsbürgerschaft. In seiner mehr als 50-jährigen Karriere hat er unzählige Filme gedreht. Zu Depardieus bekanntesten Streifen gehören unter anderem "Cyrano de Bergerac", "Der Graf von Monte Christo" sowie "Asterix & Obelix".