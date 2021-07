Darum verlässt Gina-Lisa Lohfink "Kampf der Realitystars" freiwillig

Gina-Lisa Lohfink verlässt freiwillig "Kampf der Realitystars"

Doch die 34-Jährige ließ nicht locker, legte sich sogar in sein Bett. Schließlich brach die ehemalige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" in Tränen aus und wollte die Show sofort verlassen. Auch der Psychologe, der ihr zur Seite stand, konnte sie nicht beruhigen.

Nun veröffentlichte Gina-Lisa Lohfink ein Statement auf Instagram. Schuld an ihrem Verhalten gab sie einer Mischung aus Alkohol, Schmerztabletten und einem Sonnenstich, mit dem sie zu kämpfen hatte. "Ich hab richtige Filmrisse", betont sie gleich zu Beginn des Videos.