Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida, die am Sonntag nach einem Sturz ins Spital eingeliefert worden ist, ist am Montag operiert worden. Die 95-jährige Film-Diva wurde nach einer Oberschenkelfraktur einem über einstündigen Eingriff unterzogen. Die Operation sei gut gelungen, die Schauspielerin bleibt weiterhin im Krankenhaus in Behandlung, berichtete ihr Anwalt, Antonio Ingroia.

Die Filmikone ist Kandidatin in den Reihen der Anti-Establishment-Partei "Italia sovrana e popolare" für einen Sitz im Senat. Ihre Kandidatur reichte sie in der Stadt Latina südlich von Rom ein.