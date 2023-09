Jana Ina und Giovanni Zarrella sind seit 18 Jahren verheiratet

Hochzeitstag in New York

Jana Ina und Giovanni Zarrella genießen derweil ihre Zeit in New York City. In ihren Instagram-Storys zeigt die Moderatorin Bilder und kurze Videos aus der US-Metropole. Ein besonderes Highlight für die 46-Jährige: Das Paar besuchte offenbar Drehorte der Kultserie "Sex and the City", wie sie verrät. Sie hätten etwas gemacht, was sie schon immer machen wollte, erklärt Jana Ina Zarrella: "Ich war bei Carrie Bradshaw zuhause!"