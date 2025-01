Leinwand-Legende Glenn Close (77) kann auf etliche erfolgreiche Jahre als Schauspielerin zurückblicken. Die heute 77-Jährige, einer der größten Stars der 1980er und 90er Jahre, stand bereits mit ikonischen Darstellern wie Michael Douglas (80), Jeremy Irons (76) oder Jeff Bridges (75) vor der Kamera. Zu Gast in der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" enthüllte Close jedoch, dass sie ihren besten Filmkuss mit Oscarpreisträger Robert Redford (88) teilte.

Glenn Close auch 2025 gut im Geschäft

Close konnte in ihrer langen Karriere je drei Emmy Awards, Tony Awards und Golden Globe Awards gewinnen, jedoch bislang keinen Academy Award. Schon in wenigen Tagen wird sie im neuen Netflix-Actionfilm "Back in Action" zu bewundern sein, spielt neben Rückkehrerin Cameron Diaz (52) und Jamie Foxx (57) eine bedeutende Nebenrolle. Die Action-Komödie startet am 17. Januar bei dem Streamingdienst.

Auch im kommenden "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", dem dritten Teil der "Knives Out"-Filmreihe, wird Close an der Seite des ehemaligen James-Bond-Darstellers Daniel Craig (56) zu sehen sein. Letzterer Titel soll 2025 erscheinen. Ein präziser Starttermin ist noch nicht bekannt.