Was das Geheimnis ihrer mehr als 40-jährigen Beziehung ist? Jedenfalls kein Trauschein. Den brauchen Goldie Hawn (78) und Kurt Russell (73) nicht. Die Schauspielerin hat jetzt verraten, dass " guter Sex " der Schlüssel sei.

Am Rande einer Wohltätigkeitsveranstaltung ihrer "Goldie Hawn Foundation", deren Erfolg sie stolz auf ihrem Instagram-Account teilt, plauderte sie aus dem Nachtschränkchen: "Menschen, die gesunde sexuelle Beziehungen haben, halten in der Regel viel länger durch [Anm. der Red.: in einer Beziehung]. Aber es ist nicht allein wegen des Aktes, es ist wegen der Wärme und Intimität, die es schafft."