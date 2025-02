Die Auszeichung beim spanischen Filmpreis regte ihn zu deutlichen Worte über die aktuelle Lage in seiner US-Heimat an.

Goya-Filmpreis: Richard Gere zieht in Dankesrede gegen Trump her

Richard Gere (75) war am 8. Februar zu Gast beim spanischen Filmpreis Goya in Granada. Gemeinsam mit Ehefrau Alejandra (41), die eine glamouröse Robe in Schwarz mit funkelnden Applikationen trug, zeigte er sich strahlend und bestens gelaunt auf dem roten Teppich. Auf der Bühne der Verleihung schlug der Schauspieler, der den Ehrenpreis des Abends erhielt, dann ernste Töne an.

Ein "Tyrann und Verbrecher" als Präsident Nachdem Schauspielkollege Antonio Banderas (64) ihm den Preis für sein Lebenswerk überreicht hatte und es Standing Ovations für den Schauspieler gab, sprach Gere laut "Variety" in seiner Dankesrede nicht nur über die Schauspielerei, sondern über die aktuell gespaltene politische Lage. "Leider haben wir gewählte Vertreter, die uns nicht so inspirieren, wie wir es uns wünschen", sagte der 75-Jährige, wie auch ein Clip bei X zeigt. "Wir befinden uns an einem sehr dunklen Ort in Amerika, wo ein Tyrann und ein Verbrecher der Präsident der Vereinigten Staaten ist." Gere, der in Spanien wohnt und in seiner Rede das Land sein "neues Zuhause" nennt, führte nach einem Zwischenapplaus weiter aus: "Aber es ist nicht nur in den USA, es ist überall. Wir müssen wachsam und mutig sein. Wir müssen uns erheben und die Wahrheit sagen." Bereits auf einer Pressekonferenz am Freitag warnte Gere: "Wir müssen achtsam sein gegenüber dieser dunklen Ehe von Geld und Macht. Es ist unverantwortlich und ätzend, dass Millionäre an der Spitze der Vereinigten Staaten stehen, es ist eine Gefahr für den ganzen Planeten."

Leben in Spanien In einem Interview mit der "Elle España" schwärmte der "Pretty Woman"-Star im Januar 2025 über sein neues Leben in Europa. Er habe neue Erfüllung gefunden, seit er mit seiner Frau, einer spanischen PR-Beraterin, und den gemeinsamen Kindern sowie ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung nach Madrid gezogen ist. "Die Wahrheit ist, dass Sie uns in neuem Schwung sehen. Wir sind glücklicher als je zuvor. [Alejandra], weil sie zu Hause ist und ich, weil ich glücklich bin, wenn sie glücklich ist", erzählt der Hollywoodstar. Der US-Amerikaner teilte seine Pläne, nach Spanien zu ziehen, erstmals im April 2024 und dass der Umzug in das Heimatland seiner Frau ihr erlauben würde, näher bei ihren Verwandten zu sein. "Für Alejandra wird es wunderbar sein, näher an ihrer Familie, ihren lebenslangen Freunden und ihrer Kultur zu sein", verkündete Gere in der spanischen "Vanity Fair". "Sie war sehr großzügig und hat mir sechs Jahre in meiner Welt geschenkt, also ist es nur fair, dass ich ihr mindestens weitere sechs Jahre in ihrer Welt schenke."