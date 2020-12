Gwyneth Paltrow wollte wegen Harvey Weinstein nicht mehr schauspielern

Einst galt Gwyneth Paltrow als eine der berühmtesten Schauspielerinnen Hollywoods – für ihre Rolle in "Shakespeare in Love" gewann sie 1999 sogar den Oscar als beste Hauptdarstellerin. In den letzten Jahren sah man Paltrow jedoch nur noch in kleineren Rollen – eine bewusste Entscheidung, wie sie oft betonte. Sie sei einfach nicht für Schauspielerei gemacht, hieß es. Nun verriet sie, dass Produzent Harvey Weinstein zum Teil Auslöser für ihren Entschluss war.