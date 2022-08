"GZSZ"-Abschied: Zeyin Aly aka. Noah Sander nicht mehr dabei

Zeyin Aly (28) verabschiedet sich von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seit April war der Schauspieler in der RTL-Serie in der Gastrolle Noah Sander zu sehen. Nun möchte sich der 28-Jährige vorerst wieder Bühnenprojekten widmen und "ein paar Theaterstücke spielen", wie er im RTL-Interview verrät. Am 12. August (19:40 Uhr bei RTL oder RTL+) wird Aly das letzte Mal als Noah zu sehen sein.