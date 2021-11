Keine Liebe auf den ersten Blick

Zwei Monate nach Nicoles Trennung von ihrem Show-Match David haben Nicole und René sich zu schreiben und treffen begonnen. "Für mich war es nicht Liebe auf den ersten Blick. Man hat sich eher danach kennengelernt", erklärt René.

Es sei ein "großer Schritt", ihre Beziehung jetzt öffentlich zu machen, bereuen würde Nicole aber nichts, wie sie verriet. "Ich mag am meisten an René, dass ich bei ihm so sein kann, wie ich bin. Er ist ein ziemlich herzlicher und gefühlvoller Mann", schwärmt die 28-Jährige von ihrem neuen Partner.