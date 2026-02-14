Eigentlich hatte Schauspielerin Zazie Beetz (34) am zweiten Abend der Berlinale die Premiere ihres neuen Films für einen eindrucksvollen Auftritt genutzt. Die gebürtige Berlinerin, die sich unter anderem mit Auftritten im Oscar-prämierten Film "Joker" oder der Superhelden-Comedy "Deadpool 2" längst einen Namen in Hollywood gemacht hat, begeisterte in einem auffälligen Kleid mit wildem Schnitt. Doch dann legte ihr Co-Star Haley Lu Richardson (30) einen spontanen Breakdance hin und stahl nicht nur Beetz die Show.

Auch Oscarpreisträger Sam Rockwell (57), der eigentliche Hauptdarsteller der Sci-Fi-Komödie "Good Luck, Have Fun, Don't Die", die bei der Berlinale aufgeführt wird, rückte bei dieser Einlage (wortwörtlich) staunend in den Hintergrund. Bilder zeigen, wie der Schauspieler mit weit aufgerissenem Mund die Moves seiner Kollegin würdigt. Auch Regisseur Gore Verbinski (61) und Schauspieler Michael Peña (50) können die Aktion von Richardson offenbar kaum glauben. Zumal der Star aus der zweiten "The White Lotus"-Staffel das alles in schicker Abendgarderobe mitsamt High Heels tat.