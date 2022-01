Halle Berry erhält Hochzeits-Glückwünsche nach Kuss-Foto

Oscar-Preisträgerin Halle Berry (55) hat Fans und einige Prominente mit einem vermeintlichen Hochzeitsfoto aufs Glatteis geführt. Sie postete am Sonntag auf Instagram ein Bild, auf dem sie und ihr Freund, der Sänger Van Hunt, sich an einem Altar küssen und dabei an den Händen halten. Daneben schrieb sie: "Nun... es ist offiziell."