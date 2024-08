Pierce Brosnan (71) hat Halle Berry (58) bei den Dreharbeiten zum 007-Film "Stirb an einem anderen Tag" (2002) nachhaltig beeindruckt. In einem neuen Video-Interview mit "Wired" erklärte die Darstellerin der Geheimagentin Jinx: "Er wird immer mein Bond bleiben, immer." Und schwärmte weiter: "Ich bin ein Pierce-Brosnan-Fan. Er hat mir den Glauben in die Männer wieder gegeben mit diesem Film. Es gibt keinen Menschen, der mehr Gentleman ist als Pierce Brosnan."

Auch wenn sie die Bond-Filme liebe, sei das Franchise als Schauspiel-Ziel bis dahin gar nicht auf ihrer "Liste" gewesen, berichtet Berry weiter. Dankbar ist sie dafür umso mehr: "In einem [Bond-Film] gewesen zu sein, fühlt sich an, als sei man Teil der Filmgeschichte. Diese Filme sind ikonisch. Sie werden für immer ein Teil unserer Geschichte sein, und ich fühle mich wirklich geehrt, in einem mitgewirkt zu haben, besonders mit Pierce."