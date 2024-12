Halle Berry: Sexy Weihnachtsgrüße im Badeanzug aus Mexiko

Halle Berry (58) verbringt die Feiertage gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Van Hunt (54) in tropischer Umgebung. Auf Instagram teilte die Schauspielerin nun mehrere Schnappschüsse des Urlaubs und schickte Weihnachtsgrüße an ihre neun Millionen Followerinnen und Follower.

Berrys Freund Van Hunt ist auf einem Foto zu sehen, wie er sich an die Schauspielerin schmiegt, und die beiden gemeinsam vor einem riesengroßen Weihnachtskranz posieren. Zudem teilte Halle Berry einige Fotos vom Strand.

"Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich dieses Weihnachten ungezogen oder nett sein möchte, aber ich habe eine verdammt gute Zeit. Frohe Weihnachten euch allen!", schrieb Berry zu einer Reihe an Fotos . Ein Spiegelselfie zeigt die 58-Jährige im schwarzen Badeanzug und Strohhut, auf einem weiteren Bild trägt die Schauspielerin lediglich ein Oversize-T-Shirt mit Grinch-Print.

Überraschender Besucher im Hotelzimmer

Ein ganz besonderes Foto gibt es am Ende des Karussells: Darauf ist ein Wildtier zu sehen, das sich in Berrys Hotelzimmer geschlichen hat und sich an einer auf einem Tisch stehenden Schüssel bedient. Kurz vorher hatte der "Catwoman"-Star bereits ein Video des niedlichen Einbrechers auf ihrem Instagram-Account geteilt.

"So läuft mein Heiligabend", schrieb sie zu dem Clip des Vierbeiners, der auf der Terrasse ihres Hotelzimmers hin- und herläuft. Offenbar handelt es sich bei dem Tier um einen in Mexiko einheimischen Nasenbären.

Ob Halle Berrys Kinder mit dem Paar Weihnachten in Mexiko feiern, ist nicht bekannt. 2008 wurde die Schauspielerin Mutter einer Tochter, Vater ist ihr Ex-Partner Gabriel Aubry (48), ein französisch-kanadisches Model. Aus ihrer Ehe mit dem französischen Schauspieler Olivier Martinez (58) hat Berry einen 2013 geborenen Sohn. Mit dem US-Musiker Van Hunt ist Halle Berry seit 2020 zusammen.