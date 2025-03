Der Hamburger Schauspieler Hans Peter Korff (1942-2025) ist tot . Das hat seine Ehefrau Christiane Leuchtmann auf Facebook mitgeteilt. Leuchtmann, die ebenfalls Schauspielerin ist, bestätigt, dass Korff in der Nacht auf den 9. März verstorben ist. Er wurde 82 Jahre alt.

Von den "Drombuschs" über den "Tatort" bis zum "Traumschiff"

"Die kulturelle Ikone Hans Peter Korff ist heute am 09.03.2025 um 01:00 Uhr von der Bühne des Lebens abgetreten", schreibt Leuchtmann auf der Social-Media-Plattform. "Unzähligen Charakteren hast Du, herausragender Menschendarsteller und -kenner, Tiefe, Humor und Leichtigkeit verliehen." Leuchtmann verabschiedet sich mit bewegenden Worten von ihrem Partner: "Ich lasse Dich reisen, auch wenn es mir das Herz zerreißen möchte." Dem ZDF bestätigt Leuchtmann ebenfalls den Tod ihres Mannes.

Über die letzten Jahrzehnte war Korff in unzähligen Film-, Serien- und Theaterproduktionen zu sehen. Die Filmdatenbank IMDb listet mehr als 160 Rollen auf. Korff trat unter anderem mehrfach im "Tatort" auf, in einer Ausgabe des "Traumschiffs" oder auch bei "Der Bulle von Tölz". In den letzten Jahren vor seinem Tod war Korff zudem als Hörspielsprecher aktiv.

Zu den bekanntesten Rollen des in Hamburg geborenen Schauspielers gehörten sicherlich die von Familienvater Sigi in der beliebten ZDF-Familienserie "Diese Drombuschs" und die von Onkel Heini in der ebenfalls beim ZDF ausgestrahlten Kinderserie "Neues aus Uhlenbusch". Auch aus Loriots (1923-2011) Klassiker "Pappa ante portas" dürften ihn viele kennen.