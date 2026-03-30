Hape Kerkeling (61) ist zum "Brillenträger des Jahres 2026" ernannt worden. Mit der Auszeichnung würdigt das Kuratorium Gutes Sehen einer Mitteilung zufolge Persönlichkeiten, "die helfen, überholte Brillen-Vorbehalte abzubauen". Zuvor war bereits unter anderem Jürgen Klopp (58) und Joko Winterscheidt (47) dieser Titel verliehen worden.

Hape Kerkeling wird nun dafür gewürdigt, dass er beispielhaft für einen gelassenen und natürlichen Umgang mit der eigenen Fehlsichtigkeit stehe, heißt es in dem Statement. Der Star selbst wird in der Mitteilung vom Kuratorium Gutes Sehen mit den Worten zitiert: "Eine Brille ist das einzige Accessoire, das dich gleichzeitig klüger, interessanter und modisch mutiger wirken lässt."

Mit etwa vierzig Jahren griff Hape Kerkeling demnach erstmals regelmäßig zur Brille. "Gutes Sehen wurde für mich genau in dem Moment zum Thema, als ich im Supermarkt die Zutatenliste auf der Leberwurst nicht mehr lesen konnte", erinnert er sich. Heute korrigiere er nach eigenen Worten "die klassische Weitsichtigkeit - also die Arme wurden einfach irgendwann zu kurz für die Zeitung".