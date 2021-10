Fans von Hape Kerkeling können sich den 21. November im Kalender ankreuzen – dann steht das Bildschirm-Comeback des Komikers an. Wie der Sender Vox am Donnerstag in Köln berichtete, startet an diesem Tag, einem Sonntag, um 19.10 Uhr die Reihe "Hape und die 7 Zwergstaaten".

Darin wird der 56-Jährige aus Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und dem Vatikan berichten.