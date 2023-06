Harrison Ford: "Meine Botschaft an alle Produzenten: Ich bin bereit"

"Indiana Jones 5" im Kino

Ford war erst am Donnerstag in Berlin bei der Deutschlandpremiere des neuen "Indiana Jones"-Films bejubelt worden. Vor 15 Jahren kam der Vorgänger "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" heraus. Der neue Film über den Abenteuer-Archäologen startet am 29. Juni in den deutschen Kinos.