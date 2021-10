"Herr der Ringe": Was passierte zwischen Peter Jackson und Harvey Weinstein?

Weinsteins damalige Produktionsfirma Miramax kaufte die Rechte an den Tolkien-Büchern. Peter Jacksons gewaltige Vision für die "Herr der Ringe"-Filme und Weinsteins Vorstellungen gingen offenbar in verschiedene Richtungen.

Also wollte Regisseur Peter Jackson in anderen Studios produzieren. Weinstein passte das laut den Erzählungen von Dax Shepard gar nicht in den Kram: Seine Firma Miramax hätte nur zugestimmt, wenn ein Studio alle drei Filme auf einmal produzieren würde. Elijah Wood erklärte daraufhin, dass das Zeitfenster für diesen Deal "verrückt" gewesen sei. Peter Jackson schloss schließlich einen Vertrag mit New Line Cinema ab.

"Ein unglaubliches Risiko. Miramax dachte wahrscheinlich, dass das nie geschafft werden würde", so Wood. Aber, wie die Geschichte zeigte: Alle drei Filme wurden zwischen 2001 und 2003 von New Line Cinema produziert und in die Kinos gebracht.