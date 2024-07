Im Netz machen aktuell Nachrichten die Runde, in denen Heinz Hoenig (72) für tot erklärt wird. Sorgen um den Schauspieler, der seit Anfang Mai in der Klinik liegt, gibt es seit Wochen. Er musste bereits mehrfach operiert werden und wartet weiterhin auf einen Eingriff an der Aorta. Bei den Todesmeldungen handelt es sich allerdings um falsche Behauptungen, wie seine Familie jetzt in einem Statement richtigstellt.