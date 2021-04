Heinz Zuber ist 80: Clown Enrico und Burgtheater-Schauspieler

Bühnen-Karriere

Und doch war der gebürtige Süddeutsche nicht nur im ORF, sondern auch auf zahlreichen Wiener Bühnen zu erleben. Von 1972 bis 2003 war er festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, sein erstes Engagement am Haus verzeichnete er schon 1969 als Robin in "Die lustigen Weiber von Windsor". Zu seinen Bühnen- und TV-Partnern zählten in den Folgejahren Größen wie Paula Wessely und Helmut Qualtinger.

Auch in mehreren Musiktheaterproduktionen versuchte sich Zuber, tanzte etwa als Herr von Unruh in "Die Schöne und das Biest" über die Bühne und spielte die Hauptrolle im Kindermusical "Vom dicken Schwein, das dünn werden wollte". Auch nach dem Erreichen des offiziellen Ruhestandsalters gastierte Zuber noch lange auf der Bühne, bezeichnet sich selbst aber mittlerweile als Pensionist. Vor fünf Jahren hielt er mit der Autobiografie "Soll ich sagen? Erinnerungen" Rückschau auf ein bewegtes Leben.