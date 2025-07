Immer wieder die Königin

Sie hat finstere Frauengestalten wie Lady Macbeth gespielt, Prostituierte, elegante Ladys, eine spröde Polizistin. Sie war Politikerin, Dienstmädchen, Berufsmörderin, Opfer, Täterin, Geheimdienstoffizierin, mystische Zauberin, würdevolle ältere Dame, verrücktes Huhn.

Aktuell läuft auf Netflix die Western-Serie "1923", in der sie eine unbeugsame Rancher-Gemahlin verkörpert, die entschlossen die Familiengeschicke lenkt und zur Flinte greifen kann. Auch in der Paramount+-Serie "MobLand" spielt sie eine starke Patriarchin. Doch diesmal ist sie eine gnadenlose Verbrecherin, die vor nichts zurückschreckt - auch nicht vor Mord innerhalb der eigenen Familie. Eine zweite Staffel ist bereits beschlossen.

Und immer wieder war sie Königin. Mit 18 Jahren tritt sie dem National Youth Theatre bei. Kurz darauf spielt sie Kleopatra in Shakespeares "Antonius und Cleopatra" am Londoner Old Vic und erhält ein Angebot der Royal Shakespeare Company und erste Filmrollen. 1995 verkörpert sie in "King George - Ein Königreich für mehr Verstand" Königin Charlotte und wird bei den Filmfestspielen in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet und für den Oscar nominiert. 2005 stellt sie in der TV-Serie "Elizabeth I" die legendäre englische Monarchin dar und erhält dafür den Emmy Award und Golden Globe.

Im Jahr 2006 verkörpert Helen Mirren in "Die Queen" mit erstaunlicher Ähnlichkeit die britische Königin Elizabeth II. - eine Leistung, für die sie mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wird. In ihrer Dankesrede bei der Oscarverleihung würdigt sie die Queen und hebt deren Würde und Standhaftigkeit in Krisenzeiten hervor. 2019 verkörpert sie in der gleichnamigen vierteiligen Miniserie "Katharina die Große".