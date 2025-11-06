Am 8. Januar 2026 wird Helen Mirren (80) eine besondere Ehe zuteil: Die britische Ausnahmeschauspielerin erhält den Cecil B. DeMille Award der Golden Globes, mit dem außergewöhnliche und dauerhafte Beiträge zur Unterhaltungsindustrie gewürdigt werden.

"Ihre Ausstrahlung ist unwiderstehlich, ihr Handwerk unübertroffen, ihr Einfluss unvergänglich: Wir freuen uns sehr, Dame Helen Mirren als diesjährige Preisträgerin des Cecil B. DeMille Award der Golden Globes bekannt zu geben", heißt es in einem Beitrag auf X.

Die Preisverleihung findet im Rahmen der neu angekündigten Sendung "Golden Eve" statt, die auf CBS und Paramount+ ausgestrahlt wird. Diese widmet sich den beiden jährlichen Ehrenpreisen der Golden Globes: dem DeMille Award und dem Carol Burnett Award für besondere Fernsehleistungen.