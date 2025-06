Helen Mirren (79) sollte sich als junge Schauspielerin einer Nasenkorrektur unterziehen, wie der Hollywoodstar nun verraten hat. Ansonsten, so habe man ihr gesagt, würde sie nie Arbeit in ihrer Branche finden. Daran erinnerte sich die 79-Jährige beim "Hollywood Reporter's Drama Actress Roundtable" . Zusammen mit ihren Kolleginnen Kathy Bates (76), Niecy Nash-Betts (55), Parker Posey (56), Keri Russell (49) und Cristin Milioti (39) sprach sie dabei unter anderem über Schönheitsstandards und schlechte Ratschläge.

Ganz ohne Nasenkorrektur begann Helen Mirren ihre Karriere in den 1960er Jahren am Theater und auf der Leinwand und wurde zum Weltstar. Die britische Schauspielerin gewann im Laufe der Jahrzehnte unter anderem einen Academy Award, fünf Emmy Awards, einem Tony Award, vier BAFTA Awards und einen Laurence Olivier Award.

"Mir wurde in meinen 20ern gesagt, ich solle mir die Nase operieren lassen", erzählte Helen Mirren und fügte hinzu: "Jemand sagte: 'Du wirst nie Arbeit bekommen, wenn du keine Nasenoperation machst'." Sie habe damals nein gesagt: "Ich wollte sowieso keine hübsche Schauspielerin sein. Ich habe mich dafür entschieden, nicht so hübsch zu sein."

Zuletzt setzte Helen Mirren auf TV-Produktionen

Helen Mirren wurde 2003 von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zudem zur "Dame Commander of the Order of the British Empire" (DBE) ernannt. Für ihre Darstellung der Monarchin in Stephen Frears' (83) Spielfilm "Die Queen" wurde sie 2007 bei der Oscarverleihung als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Dreimal war die Schauspielerin, die zuletzt mit "1923" und "MobLand" TV-Projekte drehte, außerdem für einen Goldjungen nominiert. Insgesamt wirkte sie seit dem Beginn ihrer langen Karriere in über 70 Filmen aus unterschiedlichsten Genres mit.