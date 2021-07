"Hochzeit auf den ersten Blick": Janina und Dennis sind getrennt

"Einvernehmliche Trennung"

Am 10. Juli teilte Janina einen Schnappschuss von sich und ihrem Ex-Mann Dennis. Darunter schrieb sie: "The End". "Wir möchten euch mitteilen, dass wir bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege gehen. Natürlich waren wir im ersten Moment darüber traurig, dass es zwischen uns doch nicht so gepasst hat, wie es erst schien und wie wir es uns gewünscht hätten", so Janina.

"Ihr sollt aber wissen, dass es eine einvernehmliche und friedliche Trennung ist. Es gibt keinen Rosenkrieg", stellte sie außerdem klar.