"Wir haben es getan", heißt es zu einem Bild, auf dem sich das Paar gegenseitig an den Po fasst - ganz in Weiß gekleidet. Beide tragen Ringe an ihren Fingern. Eine zweite Aufnahme zeigt noch einmal die beiden Ringe.

Matthias Schweighöfer (44) und seine Partnerin Ruby O. Fee (29) haben geheiratet . Mit einem gemeinsamen Post machten die beiden Schauspielstars ihre Hochzeit auf Instagram öffentlich . Auch das Management des Schauspielers bestätigte die freudige Nachricht auf Anfrage von spot on news.

Gerüchte über eine Eheschließung des Langzeitpaares hatte zuvor eine brasilianische Fernsehmoderatorin angefacht. Lívia Regina Sórgia de Andrade (42) gab gegenüber dem brasilianischen Portal "globo.com" an , unfreiwillig Zeugin der Hochzeit von Schweighöfer und Fee geworden zu sein, die demnach in Trancoso im brasilianischen Bundesstaat Bahia stattgefunden hat. Sórgia de Andrade wollte demnach vor Ort eine Kirche besuchen, doch die war gerade durch die Hochzeit der deutschen Filmstars belegt. Auch ein Bild des Hochzeitspaares zeigt "globo.com".

Gemeinsame Auftritte in den vergangenen Jahren

Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer sind seit Februar 2019 offiziell ein Paar. "Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und es passt einfach", schwärmte Matthias Schweighöfer damals in einem Interview. Für Schweighöfers Netflix-Film "Army of Thieves", bei dem er auch Regie führte, standen die beiden Ende 2021 gemeinsam vor der Kamera. Seitdem folgten weitere gemeinsame Auftritte in "Das Leben der Wünsche" und "Brick".