Homayoun Ershadi ist tot: "A Most Wanted Man"-Star wurde 78

Homayoun Ershadi (1947-2025) ist tot. Der iranische Schauspieler ist am 11. November 2025 im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtet.

1997 spielte er in einem seiner ersten Engagements die Hauptrolle in dem iranisch-französischen Drama "Der Geschmack der Kirsche" von Abbas Kiarostami (1940-2016). Der Film gewann beim Festival in Cannes die Goldene Palme und machte den Quereinsteiger über Nacht zum Star. Zuvor ging Ershadi seinem Beruf als Architekt nach.

Nach seinem gefeierten Debüt folgten zahlreiche iranische Produktionen. Doch Ershadi eroberte auch Hollywood: 2007 spielte er in der Romanverfilmung "Drachenläufer" mit, 2012 war er im Action-Thriller "Zero Dark Thirty" über die Jagd auf Osama bin Laden zu sehen. 2014 stand er für den britisch-deutschen Spionagefilm "A Most Wanted Man" vor der Kamera. Der iranische Filmverband würdigte Ershadi als herausragenden Vertreter des iranischen Kinos, Fernsehens und Theaters.