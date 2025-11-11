Homayoun Ershadi ist tot: "A Most Wanted Man"-Star wurde 78
Homayoun Ershadi (1947-2025) ist tot. Der iranische Schauspieler ist am 11. November 2025 im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtet.
1997 spielte er in einem seiner ersten Engagements die Hauptrolle in dem iranisch-französischen Drama "Der Geschmack der Kirsche" von Abbas Kiarostami (1940-2016). Der Film gewann beim Festival in Cannes die Goldene Palme und machte den Quereinsteiger über Nacht zum Star. Zuvor ging Ershadi seinem Beruf als Architekt nach.
Nach seinem gefeierten Debüt folgten zahlreiche iranische Produktionen. Doch Ershadi eroberte auch Hollywood: 2007 spielte er in der Romanverfilmung "Drachenläufer" mit, 2012 war er im Action-Thriller "Zero Dark Thirty" über die Jagd auf Osama bin Laden zu sehen. 2014 stand er für den britisch-deutschen Spionagefilm "A Most Wanted Man" vor der Kamera. Der iranische Filmverband würdigte Ershadi als herausragenden Vertreter des iranischen Kinos, Fernsehens und Theaters.
Homayoun Ershadi wurde an der Ampel entdeckt
Der Regisseur Abbas Kiarostami entdeckte Ershadi tatsächlich auf der Straße. Der Architekt musste an einer roten Ampel längere Zeit warten und zog in seinem Auto die Aufmerksamkeit des international renommierten Filmemachers auf sich, der gerne mit Laiendarstellern arbeitete. Kiarostami klopfte an dessen Scheibe und bot ihm eine Rolle in seinem nächsten Film an. Ershadi stimmte spontan zu und bekam anschließend die Hauptrolle in dem Überraschungs-Hit "Der Geschmack der Kirsche".