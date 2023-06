Hubsi Kramar: Von Österreich über Paris und Polen nach New York

Geboren wurde Hubsi Kramar am 27. Juni 1948 in Scheibbs im Mostviertel. Nach der Matura zog es den Bürgersohn, der sich gegen sechs Geschwister behaupten musste, zunächst in die Welt, bevor er in den 1970ern am Max Reinhardt Seminar und später an der Filmakademie studierte. Auch bei Jerzy Grotowski in Polen, bei Jerome Savary in Paris und am La MaMa Theatre in New York nahm er Unterricht. Dem Kulturmanagement widmete er sich dann in Harvard.

Ab Ende der 1970er-Jahre gründete er mehrere eigene Theatergruppen, so die Showinisten als freies Theater für satirische Revue, das Theater Direkt, TAT-Teata oder WEARD t.atr. Am Theater der Jugend und dem Theater Gruppe 80 war Kramar unter anderem als Regisseur tätig.