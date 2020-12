Hugh Grant in einer Netflix-Mockumentary über das Corona-Jahr 2020

Charlie Brooker, Erfinder der herrlich paranoiden SciFi-Anthologie "Black Mirror", hat sich für Netflix etwas Neues ausgedacht. Und es ist fix, dass High Grant eine entscheidende Rolle dabei spielen wird.

In einem Interview mit "Vulture" hat der britische Star nun verraten, worum es in dem unmittelbar bevorstehenden Projekt gehen wird. Er spielt in der fiktiven Dokumentation einen ziemlich spröden Historiker, der über das Jahr 2020 interviewt wird. Dass Grant sich auf eher abweisende oder komplizierte Charaktere versteht, hat er schon in Filmen wie Guy Ritchies "The Gentlemen" oder "Paddington 2" bewiesen.