Hugh Grant (64) hat im Podcast "SmartLess" ein ehrliches Geständnis zu seiner späten Vaterschaft abgelegt. Der Schauspieler, der mit 52 Jahren erstmals Vater geworden war, erklärte, "viel zu spät im Leben" Nachwuchs bekommen zu haben. "Jetzt bin ich 64 und der Jüngste ist sechs und ich brauche einen langen Aufenthalt in einem Kurort oder einer Abtei", scherzte Grant in dem Gespräch mit den Gastgebern Jason Bateman (55), Sean Hayes (54) und Will Arnett (54).

Doch trotz der späten Vaterfreuden verändere sein Nachwuchs ihn zu einem besseren Menschen, so der Hollywoodstar. "Ich war ein vertrockneter, golfsüchtiger Engländer mittleren Alters, dann bekam ich Kinder und plötzlich hatte ich ein Herz."