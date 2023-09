Insider: "Freunde und Familie wussten davon"

"Es ist schon vor einer Weile passiert. Freunde und Familie wussten davon", erklärte unlängst eine dem Paar nahestehende Quelle "Page Six" , dem Entertainment-Portal der "New York Post". Der Insider vermutet demnach, dass es bei dem Ehepaar schon länger gekriselt habe.

Demnach habe Furness den australischen Schauspieler, der seit Februar 2022 am Broadway im Stück "The Music Man" auf der Bühne steht, nicht oft bei den Proben besucht, sie soll angeblich sogar manchmal beim Schlafen gesehen worden sein. Eine dritte Person soll aber nicht an der Trennung beteiligt gewesen sein. Furness und Jackman hätten sich "einfach in Mitbewohner verwandelt".