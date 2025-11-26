Hugh Jackman postet Video von seiner neuen Freundin
Rund einen Monat nach ihrem Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich hat Hugh Jackman (57) seine Beziehung mit Sutton Foster (50) nun auch Instagram-offiziell gemacht. Am 26. November 2025 teilte der Schauspieler erstmals ein Foto und Video der Broadway-Darstellerin auf seinem Account.
Die Aufnahmen zeigen Foster bei einem Auftritt im berühmten Café Carlyle an der New Yorker Upper East Side. Auf dem Foto lächelt sie auf der Bühne, während sie mit einer Live-Band performt, im kurzen Video winkt sie Jackman direkt zu. "@suttonlenore während der Feiertage im @cafecarlyle ... das ist ein ikonischer NYC-Abend! Und wirklich magisch", schrieb Jackman unter den Post.
Seit einigen Monaten ein Paar
Bei der Premiere seines kommenden Films "Song Sung Blue" am 26. Oktober in Los Angeles traten die Hugh Jackman und Sutton Foster erstmals gemeinsam als Paar auf einem roten Teppich auf. Seit Januar spekulieren Medien, dass aus der langjährigen Freundschaft der beiden eine romantische Beziehung geworden war, nachdem sie zusammen und Händchen haltend beim Dinner fotografiert worden waren.
Kennengelernt hatten Jackman und Foster sich Anfang der 2000er-Jahre; später standen sie gemeinsam für die Broadway-Revival-Produktion von "The Music Man" auf der Bühne, die von Dezember 2021 bis Januar 2023 lief. Jackman hatte sich im September 2023 von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (69) getrennt, Foster reichte im Oktober 2024 die Scheidung von Ted Griffin ein.