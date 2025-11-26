Rund einen Monat nach ihrem Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich hat Hugh Jackman (57) seine Beziehung mit Sutton Foster (50) nun auch Instagram-offiziell gemacht. Am 26. November 2025 teilte der Schauspieler erstmals ein Foto und Video der Broadway-Darstellerin auf seinem Account.

Die Aufnahmen zeigen Foster bei einem Auftritt im berühmten Café Carlyle an der New Yorker Upper East Side. Auf dem Foto lächelt sie auf der Bühne, während sie mit einer Live-Band performt, im kurzen Video winkt sie Jackman direkt zu. "@suttonlenore während der Feiertage im @cafecarlyle ... das ist ein ikonischer NYC-Abend! Und wirklich magisch", schrieb Jackman unter den Post.