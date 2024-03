Schauspielerin und Model Hunter Schafer (25) hat mit dutzend weiteren Demonstrant:innen im Hauptquartier des Fernsehsenders NBC in New York protestiert. Grund der Protestaktion war der Fernsehauftritt von US-Präsident Joe Biden in der Sendung "Late Night with Seth Mayers", der in besagtem Gebäude aufgezeichnet wurde. Die 25-Jährige war eine der Teilnehmenden, die in Polizeigewahrsam genommen wurden.