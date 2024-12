Der Schauspieler Ian Smith (86) leidet an einer seltenen Form von Krebs. Das hat er in einem Interview mit "10 News First" bekannt gegeben. "Wir alle sterben. Aber wenn man erfährt, wann genau man sterben wird, wird man ein ganz anderer Mensch", erzählte Smith. Der Australier wurde durch seine Rolle als Harold Bishop in der Soap "Neighbours" bekannt. "Vor ein paar Monaten habe ich erfahren, dass ich Krebs habe. Einen sehr aggressiven, nicht heilbaren Krebs, und sie erwarten, dass ich sterbe", sagte Smith gegenüber dem Sender weiter. Es handle sich um ein pulmonales pleomorphes Karzinom, eine seltene Form von Lungenkrebs.

"Versuchskaninchen" für Behandlungen Er kämpfe trotz seines hohen Alters mit allen Mitteln gegen die Erkrankung, berichtete Ian Smith im Interview. Deshalb habe er sich bereits drei Runden Chemotherapie und einer "relativ neuen" Immuntherapie unterzogen. "Ich habe mich wirklich bereit erklärt, ein Versuchskaninchen zu sein. Außerdem möchte ich nicht sterben und so lange wie möglich mit guter Lebensqualität am Leben bleiben. Und wenn sie das schaffen, bin ich sehr glücklich." Der Seriendarsteller hoffe jeden Tag, ohne Schmerzen aufzuwachen und wünsche sich, "dass ich auf die nette Art sterben werde".

Rückzug von der Schauspielerei Ian Smith war von 1987 bis 1991 und von 1996 bis 2009 Teil der Stammbesetzung der australischen Soap "Neighbours". In den darauffolgenden Jahren kehrte er zahlreiche Male in Gastauftritten zurück. Seit 2023 war er wieder regelmäßig in der Serie zu sehen. Nach seiner Diagnose verkündete er am 2. Dezember seinen endgültigen Rückzug aus der Schauspielerei. "Ich hatte das privilegierteste Leben. Wir haben nicht nur eine Soap gemacht, wir haben die beste verdammte Soap gemacht, die es zu machen gab. Ich habe die schönsten Menschen kennengelernt", habe er seinen Kollegen am letzten Drehtag gesagt.

Seinen endgültigen Abschied bestätigte die Show auch auf X (ehemals Twitter). "Trotz seiner gesundheitlichen Probleme wollte er sich von Harold gebührend verabschieden. Es war ein sehr emotionaler Moment am Set, als wir ihm und seinem unglaublichen Beitrag zur Serie Tribut zollten", zitierte der Account "Neighbours"-Produzent Jason Herbison. Außer in "Neighbours" war Ian Smith auch in weiteren TV-Produktionen zu sehen, darunter in der Serie "Prisoner". Außerdem spielte er am Theater und war als Produzent sowie Drehbuchautor tätig.