Klimakonferenz: Idris Elba fordert mehr Gehör für Schwarze Stimmen

Elba nahm am Samstag zusammen mit seiner Frau Sabrina in Glasgow an einer Veranstaltung zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion teil. Beide sind "Botschafter des guten Willens" für den UN-Hilfsfonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD). Das Paar hob neben der Rolle Afrikas auch die Bedeutung der Landwirtschaft im Kampf gegen den Klimawandel und für das Überleben der Menschheit hervor.

Auch Vanessa Nakate, Aktivistin für Klimagerechtigkeit aus Uganda, war Teil des UN-Panels und betonte, dass der globale Süden "an vorderster Front der Klimakrise und Versorgungskrise" stehe. Das spiegle sich aber nicht in den "Titelseiten" der Zeitungen wider, kritisierte Nakate.