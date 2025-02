Spätzünder und Senkrechtstarter

"Wenn ich anfange, ein Star zu sein, verliere ich den Kontakt zu den normalen Typen, die ich am besten spiele", war sich Hackman sicher. Womöglich dauerte es aufgrund der Überzeugung, sein Licht lieber unter statt auf den Scheffel zu stellen, bei ihm etwas länger mit dem Durchbruch. Erst nach Jahren im Showgeschäft, mit über 40 und trotz zweier Oscar-Nominierungen für "Bonnie und Clyde" im Jahr 1968 und für "Kein Lied für meinen Vater" 1971, gelang ihm der internationale Durchbruch spät - und wie.

Für den Film "Brennpunkt Brooklyn" ("The French Connection" im Original) erhielt Hackman 1972 den Academy Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller". Im Jahr 1993 folgte für den Rache-Western "Erbarmungslos" von und mit Clint Eastwood (94) der zweite Goldjunge für Hackman.

Bis zu seiner Schauspielrente im Jahr 2004 sollten noch unzählige ikonische Rollen auf ihn warten. Als Superschurke Lex Luthor legte er sich mehrfach mit Christopher Reeves (1952-2004) Superman an. Er schlüpfte in "Wyatt Earp" in die Rolle des Vaters des berühmten Revolverhelden, dargestellt von Kevin Costner (70). Er legte sich im Thriller "Absolute Power" einmal mehr mit Clint Eastwood an. Er gab Will Smith (56) in "Staatsfeind Nr. 1" Nachhilfe in Verschwörungstheorien. Und verkörperte Familienoberhaupt Royal Tenenbaum in Wes Andersons (55) kultiger Tragikomödie.