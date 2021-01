Independent-Regisseur Haynes wird 60

Am Anfang seiner Karriere stand die Faszination für Popmusik und ihre oft unangepassten Protagonisten: Mit "Velvet Goldmine" erwies Haynes dem Glamrock der 1970er Jahre seine Reverenz, eine stilvolle Hommage, die sich auch um sexuelle Identitäten drehte.

Seinen Durchbruch in Hollywood schaffte Haynes 2002 mit dem Melodram "Dem Himmel so fern". Darin spielt Julianne Moore eine verheiratete Hausfrau, die sich in den 1950er Jahren in ihren schwarzen Gärtner verliebt: Großes Gefühlskino im Stil von Altmeister Douglas Sirk. Für sein Originaldrehbuch wurde Haynes damals mit einer Oscar-Nominierung belohnt.