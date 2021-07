"Indiana Jones": Harrison Ford fehlt bei Dreharbeiten

Das Stadtzentrum Glasgows gleicht derzeit einer amerikanischen Großstadt in den 1960er Jahren. Für den Dreh wurden mehrere Straßen mit amerikanischen Flaggen und Bannern dekoriert. Die schottische Stadt soll im Film für New York doubeln. In Manhattan fand 1969 nach der Mondlandung eine Parade für die Apollo-11-Astronauten statt. Der Sender BBC zeigte Fotos vom Set, auf denen Banner mit Grußworten an Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin zu sehen waren.