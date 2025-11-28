Erst vor wenigen Wochen hatte van Bergen noch in einem Interview enthüllt, "nichts mehr [zu] sehen. Ich bin blind." Damals versicherte sie jedoch noch, dass es ihr ansonsten gesundheitlich gut gehe.

Trauer um eine deutsche Leinwand-Größe. Nach Informationen der "Bild" -Zeitung ist Schauspielerin Ingrid van Bergen im Alter von 94 Jahren gestorben . Demnach verstarb sie in ihrem Haus im niedersächsischen Eyendorf.

Sie spielte mit Christopher Lee und Kirk Douglas

"Sie ist tapfer, meistert ihr Schicksal wunderbar und jammert nicht", erklärte van Bergens Freundin und Unterstützerin Linda Schnitzler Anfang des Monats ebenfalls der "Bild". "Es geht ihr wie vielen einst großen deutschen Schauspielern. Sie hat nur eine kleine Rente." Eine Pflegerin oder ein Seniorenheim könne sie sich nicht leisten, erzählte Schnitzler damals.

Die lange Karriere von Ingrid van Bergen startete 1954 mit "Bildnis einer Unbekannten". Es folgten rund 200 weitere Film- und Fernsehproduktionen, in denen sie unter anderem gemeinsam mit internationalen Stars wie Christopher Lee und Kirk Douglas vor der Kamera stand.

Im Januar 2009 nahm sie als Kandidatin des RTL-Formats "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und wurde von den Zuschauern zur Dschungelkönigin gekürt.