"Tatsächlich bin ich genau der gleiche Mensch mit demselben Charakter. Nur der Zuschauer bekommt ein anderes Bild von mir zu sehen. Das alleine reicht aus, um aus mir in den Medien einen anderen Menschen zu machen", fügte Ioannis hinzu.

Dennoch würde er keine Realityshow bereuen und zudem der Produktion keine Vorwürfe machen, da er alles tatsächlich so gesagt und gemacht hätte. "Ich bin immer zufrieden mit dem Schnitt, denn alles, was zu sehen ist, kam auch immer von mir. Ich würde sagen, diesmal war es einfach noch tiefgründiger", so der "Die Alm 2021"-Kandidat.

Ob er bald bei einem weiteren TV-Format zu sehen sein könnte, ließ er bisher noch offen. "Die Alm – Promischweiß und Edelweiß" musste er bereits verlassen, nachdem ihn die anderen TeilnehmerInnen aus der Show wählten.