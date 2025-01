Auf ihrem Instagram-Account teilte Rossellini am 17. Januar ein Bild aus späteren Tagen, auf dem sie Arm in Arm mit ihrem Ex-Partner zu sehen ist. "Ich habe ihn so sehr geliebt. Danke für all eure lieben Nachrichten", schrieb sie schlicht unter das vertraute Foto. In den Kommentaren zu dem Beitrag häuften sich die Beileidsbekundungen für die 72-Jährige.

Rossellini hatte David Lynch 1986 am Set von seinem Film "Blue Velvet" kennengelernt. Mit der Rolle der Dorothy Vallens in dem Streifen, für den Lynch für den Regie-Oscar nominiert wurde, feierte die italienisch-US-amerikanische Schauspielerin ihren Durchbruch. Nachdem sich beide von ihren jeweiligen zweiten Ehepartnern getrennt hatten, gingen sie eine Beziehung ein.

Ein Paar auf und abseits der Leinwand

Nach "Blue Velvet" arbeiteten David Lynch und Isabella Rossellini noch an weiteren Projekten zusammen, unter anderem bei "Wild at Heart" aus dem Jahr 1990. Zwei Jahre zuvor waren sie sogar gemeinsam auf der Leinwand zu sehen: Im Film "Zelly and Me" spielten sie ein Liebespaar. 1991 trennten sich die beiden nach fünf Jahren Beziehung.

David Lynch heiratete nach der Beziehung mit Rossellini noch zwei weitere Male. Mit seiner vierten Ehefrau, der Schauspielerin Emily Stofle (46), blieb er bis zu seinem Tod liiert. Das Paar gab sich 2009 das Jawort. Rossellini verlobte sich nach der Trennung mit Schauspieler Gary Oldman (66), eine Hochzeit kam aber nicht zustande. Inzwischen ist sie nach eigenen Angaben seit knapp zwei Jahrzehnten Single.

David Lynchs Familie gab die Nachricht über seinen Tod am 16. Januar auf Facebook bekannt. "Es bleibt ein großes Loch in der Welt, doch wie er sagen würde: 'Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch'", hieß es in dem Statement. Inzwischen haben Filmgrößen wie Kyle MacLachlan (65), Steven Spielberg (78) oder Hugh Jackman (56) öffentlich ihre Trauer bekundet.