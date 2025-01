Auf Instagram postete die 34-Jährige am Donnerstag (2. Januar) eine Reihe an Fotos mit Freunden und Familie. Auf einem Bild sitzt sie neben ihrem Vater und hat die Arme um ihn gelegt. Der Schauspieler trägt einen dichten Bart und ein gestreiftes Hemd.

Seit 2010 kein Film mehr

Jack Nicholson trat zum bislang letzten Mal 2010 in "Woher weißt du, dass es Liebe ist" als Schauspieler in Erscheinung. Offiziell in Rente ging er nie, weshalb immer wieder über ein Comeback spekuliert wurde, zuletzt gab es Gerüchte um einen Cameo-Auftritt Nicholsons in "Doctor Sleeps Erwachen" (2019, der Fortsetzung von "Shining". Diese bewahrheiteten sich allerdings nicht.

Der Schauspieler blickt auf eine mehr als 60-jährige, erfolgreiche Karriere zurück. Seinen großen Durchbruch hatte Nicholson 1970 mit "Five Easy Pieces", für die Rolle wurde er auch erstmals für einen Oscar nominiert. Mit zwölf Nominierungen ist er der am meisten nominierte Schauspieler in der Geschichte der Preisverleihung. Drei Goldjungen hat er zu Hause stehen.