Das Paar, das sich 2020 am Set von "The Boys" kennenlernte, gab sich demnach am 18. April in einer Zeremonie auf einer Farm außerhalb der Hauptstadt Canberra das Jawort. Laut Medienberichten wurde das Paar auf Fotos erkannt, die Hochzeitsgäste erst auf Social Media veröffentlichten und inzwischen wieder löschten. Die Braut trug auf den Aufnahmen ein cremefarbenes Hochzeitskleid aus Satin mit Rüschenrock und Blumenhaarband, der Bräutigam einen knallroten Anzug mit Goldstickerei.

Jack Quaid (33) und Claudia Doumit (34) haben geheiratet . Die beiden Co-Stars aus der satirischen Superhelden-Serie "The Boys" gaben sich in Australien - der Heimat der Braut - das Jawort, wie australische Medien übereinstimmend berichten .

Hochkarätige Gästeliste

Jack Quaid ist der Sohn von Schauspielerin Meg Ryan (64), die "Daily Mail Australia" am Flughafen von Sydney sichtete. Laut dem australischen "Daily Telegraph" waren sie und Jacks Vater, Schauspieler Dennis Quaid (72), nicht die einzigen Hollywoodstars bei der Hochzeitsfeier. Auch Alec Baldwin (68), Tom Hanks (69), Kevin Costner (71) oder Henry Golding (39) zählten demnach zu den prominenten Gästen.

Auch Co-Stars der aktuell fünften und letzten Staffel von "The Boys" kamen zur Hochzeit. So waren etwa Karl Urban (53), Colby Minifie (34) und Nathan Mitchell (37) dabei.

Jack Quaid und Claudia Doumit wurden erstmals im Juni 2022 zusammen gesehen, zwei Jahre nachdem Doumit zur Besetzung von "The Boys" gestoßen war. Damals wurden sie händchenhaltend bei einem gemeinsamen Spaziergang gesichtet.

Doumit spielte in "The Boys" die Politikerin und heimliche Superschurkin Victoria Neuman an der Seite von Quaids Figur, dem Technikgenie Hughie Campbell. Doumit verließ die Serie im Jahr 2024, während Quaid noch dabei ist.

Das frischvermählte Paar hat seine Hochzeit bisher selbst nicht öffentlich bestätigt.