Am 24. Juli kommt "Deadpool & Wolverine" in die Kinos. Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (47) werden dann erneut ihre ikonischen Superhelden-Charaktere verkörpern. Für einen Auftritt in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul haben die beiden am Donnerstag (4. Juli) ihre Superhelden-Anzüge gegen besondere Outfits getauscht.

Fotos einer Pressekonferenz im Four Seasons Seoul zeigen die beiden Hollywoodstars in traditioneller koreanischer Kleidung. Jackman trug eine gemusterte Variante in Gelb, während Reynolds eine rote Variante des ärmellosen Umhangs präsentierte. Beide trugen die Tracht über ihrer normalen Kleidung. Auch der Regisseur des Films, Shawn Levy (55), schloss sich den beiden an und zeigte sich auf der Bühne in einer blauen Tracht.