Will Smith und die Ohrfeige

Auch auf die berüchtigte Oscar-Ohrfeige ging Jada Pinkett Smith ein. Will Smith hatte den Komiker Chris Rock (58) im vergangenen Jahr bei der Oscarverleihung geohrfeigt, nachdem jener einen Witz über die Ehefrau des Stars gemacht hatte. Smith tobte damals, dass Rock den Namen seiner Frau nicht in den "verdammten Mund" nehmen solle. Zu diesem Zeitpunkt war das Ehepaar aber bereits seit Jahren getrennt.

"Das ist ein Sketch", habe sie zunächst gedacht - so wie wohl auch viele andere Menschen, die den Vorfall live im TV mitverfolgten. "Ich dachte: 'Auf keinen Fall hat Will ihn geschlagen'", erinnerte sie sich. "Erst als Will zu seinem Stuhl zurückging, wurde mir klar, dass es sich nicht um einen Sketch handelte." Als sie nach der Show allein waren, habe sie ihn gefragt: "Bist du okay?"