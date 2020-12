Jake Gyllenhaal feiert seinen 40. Geburtstag

Auch in "Southpaw" (2015) geht er körperlich an die Grenzen. Für das Boxmelodram unter der Regie von Antoine Fuqua trainierte er sich über Monate hinweg Muskelpakete an. In dem Terrordrama "Stronger" spielt er ein Opfer des Terrorattentats auf den Boston-Marathon 2013, das beide Beine verliert.

In der Rolle des Jeff Bauman habe er seine Superheldenrolle gefunden, sagte Gyllenhaal beim Filmfest in Toronto, wo der Film 2017 vorgestellt wurde. Mit "Spider-Man: Far From Home" (2019) kam dann doch noch ein Superheldenauftritt als Mysterio an der Seite von Spinnenmann Holland dazu.