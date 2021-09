Daniel Craigs Nachfolge

"Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Industrie dem Publikum nicht gibt, was das Publikum will. Man gibt ihnen das, was man ihnen geben will. Bond könnte sowohl von Frauen als auch von Männern gespielt werden. Sie könnten Weiß, Schwarz oder asiatisch sein. Sie könnten jung oder alt sein. Auch wenn ein Zweijähriger Bond spielen würde, würde das Publikum ins Kino zu rennen, um zu sehen, was dieser Zweijährige mit der Rolle macht", so Lynch.

Die Nachfolge von Daniel Craig wird heiß diskutiert, unter anderem werden Tom Hardy, Idris Elba und Tom Hiddleston immer wieder ins Rennen gebracht. Bisher gibt es jedoch keine Entscheidung, wer der neue James Bond wird.

"James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben" startet am 30. September 2021 in unseren Kinos.