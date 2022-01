Moderator James Corden an Corona erkrankt: Shows fallen aus

Der britische Moderator James Corden ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die nächsten Ausgaben seiner US-Talkshow "The Late Late Show with James Corden" müssten deswegen ausfallen, teilte der 43-Jährige am 6. Jänner via Instagram mit.

"Ich bin vollständig geimpft und geboostert und kann deshalb zum Glück sagen, dass es mir gut geht", schrieb er.